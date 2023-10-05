Зеленський обговорив з Шольцом передачу Україні ЗРК Patriot

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій державі ЗРК Patriot.

Про це повідомив Володимир Зеленсський.

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За словами Володимира Зеленського, наразі Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot, що значно допоможе у холодну пору року.

Український лідер подякував Шольцу та німецькому народу за підтримку.

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", — написав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він відбувається у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту.

Додамо, Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою обговорили перспективи вступу України до Європейського союзу. Відповідні переговори можуть початися вже цього року.

Також під час першої зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном було обговорено безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Окрім того, лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами.