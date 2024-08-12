Зеленский впервые подтвердил операцию в Курской области

Зеленский официально подтвердил операцию ВСУ в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. На ней главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил операцию в Курской области, а президент поблагодарил украинских военных.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 12 августа.
Ставка Верховного главнокомандующего
По словам Зеленского, на Ставке Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский представил отчет об украинских оборонных действиях на фронте и об операции в Курской области.
"Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции", — говорится в сообщении.
Также на Ставке вице-премьер Юлия Свириденко рассказала, что правительство сосредотачивается на увеличении доли украинского производства в государственных закупках и планирует заключить долгосрочные контракты с нашими предприятиями, рассчитанные на 5-10 лет.
"Еще несколько поручений. Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД — подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — говорится в сообщении.
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