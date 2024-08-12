Зеленський вперше підтвердив операцію у Курській області

Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ в Курській області
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. На ній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив операцію у Курській області, а президент подякував українським військовим.
Про це глава держави повідомив в Telegram у понеділок, 12 серпня.
Ставка Верховного головнокомандувача
За словами Зеленського, на Ставці Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський представив звіт про українські оборонні дії на фронті та про операцію в Курській області.
"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", — йдеться в повідомленні.
Також на Ставці віцепрем'єрка Юлія Свириденко розповіла, що уряд зосереджується на збільшенні частки українського виробництва в державних закупівлях і планує укласти довгострокові контракти з нашими підприємствами, розраховані на 5-10 років.
"Ще кілька доручень. Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС — підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам — представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", — йдеться в повідомленні.
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