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Зеленский поблагодарил украинских воинов за защиту

27 декабря 2023 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский поблагодарил украинских воинов за защиту
Украинские военные на танке. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за борьбу против врага — России. Он заявил, что приоритет остается неизменным — укреплять государство и защищать людей.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Приоритет неизменен: укреплять государство, защищать людей, придавать силы нашим позициям — во всем", — отметил Президент.

В то же время Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, всех, кто работает и помогает, за то, что сделали и продолжают делать чрезвычайные вещи ради Украины.

  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинский военный на фронте. Фото: ГНСУ
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
  • Украинские военные на фронте. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил оборонителей Украины за "светлое Рождество". Таким образом глава государства поблагодарил тех, кто "и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства".

Также мы писали, что ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

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