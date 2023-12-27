Зеленський подякував українським воїнам за захист

Українські військові на танку. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за боротьбу проти ворога — Росії. Він заявив, що пріоритет залишається незмінним — зміцнювати державу та захищати людей.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Пріоритет незмінний: зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям — в усьому", — зазначив президент.

Водночас Зеленський подякував всім українським воїнам, усім, хто працює та допомагає, за те, що зробили й продовжують робити надзвичайні речі заради України.

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Український військовий на фронті. Фото: ДПСУ

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський 1 / 9

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував оборонцям України за "світле Різдво". Таким чином, голова держави подякував тим, хто "і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави".

Також ми писали, що раніше Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври.