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Зеленський подякував українським воїнам за захист

27 грудня 2023 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський подякував українським воїнам за захист
Українські військові на танку. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за боротьбу проти ворога — Росії. Він заявив, що пріоритет залишається незмінним — зміцнювати державу та захищати людей.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Пріоритет незмінний: зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям — в усьому", — зазначив президент.

Водночас Зеленський подякував всім українським воїнам, усім, хто працює та допомагає, за те, що зробили й продовжують робити надзвичайні речі заради України.

  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Український військовий на фронті. Фото: ДПСУ
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
  • Українські військові на фронті. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував оборонцям України за "світле Різдво". Таким чином, голова держави подякував тим, хто "і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави".

Також ми писали, що раніше Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври. 

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