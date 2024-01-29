Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу arrow

Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу

29 января 2024 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины — это повлияет на объединенную Европу, что повлечет за собой не очень хорошие последствия. Сама Европа не сможет восполнить такой пробел и обеспечивать Украину всем необходимым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Читайте также:

Как остановка помощи Украине от США повлияет на Европу

Украинский президент выразил надежду, что США не перестанут помогать Украине. По его словам, в таком случае одна Европа не справится на том уровне, который Украина получала до этого: ни оружием, ни финансами.

"Почему? Даже если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но США имеют такое влияние и когда сигналы не очень положительные, они оказывают такое же влияние на некоторых лидеров Европы", — говорит Зеленский.

Если же так произойдет и в Америке будет затягивание процессов поддержки нашей страны, это будет иметь влияние на объединенную Европу. От этого будут последовательные проблемы.

По словам главы государства, первое — это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе — потеряется союз между США и Европой. Третье — Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России.

Напомним, СМИ выяснили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отражении российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономике.

Владимир Зеленский
США
оружие
военная помощь
Европа
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме