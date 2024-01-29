Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины — это повлияет на объединенную Европу, что повлечет за собой не очень хорошие последствия. Сама Европа не сможет восполнить такой пробел и обеспечивать Украину всем необходимым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

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Украинский президент выразил надежду, что США не перестанут помогать Украине. По его словам, в таком случае одна Европа не справится на том уровне, который Украина получала до этого: ни оружием, ни финансами.

"Почему? Даже если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но США имеют такое влияние и когда сигналы не очень положительные, они оказывают такое же влияние на некоторых лидеров Европы", — говорит Зеленский.

Если же так произойдет и в Америке будет затягивание процессов поддержки нашей страны, это будет иметь влияние на объединенную Европу. От этого будут последовательные проблемы.

По словам главы государства, первое — это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе — потеряется союз между США и Европой. Третье — Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России.

Напомним, СМИ выяснили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отражении российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономике.