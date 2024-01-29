Зеленський пояснив, як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу, що потягне за собою не дуже хороші наслідки. Сама Європа не зможе заповнити таку прогалину та забезпечувати Україну всім необхідним.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Читайте також:

Як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу

Український президент висловив сподівання, що США не припинять допомагати Україні. За його словами, у такому випадку сама Європа не впорається на тому рівні, на якому Україна отримувала допомогу до цього: ні зброєю, ні фінансами.

"Чому? Навіть якби вся Європа об'єдналася, вона змогла б дати достатню підтримку Україні, але США мають такий вплив і коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи", — каже Зеленський.

Якщо ж так станеться і в Америці буде затягування процесів щодо підтримки нашої держави, це буде мати вплив на об'єднану Європу. Від цього будуть послідовні проблеми.

За словами глави держави, перше — це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге — втратиться союз між США і Європою. Третє — Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нову стратегію допомоги Україні, яку буде зосереджено не на звільненні окупованих територій, а на відбитті російських атак. Крім того, така допомога буде ґрунтуватися на зміцненні збройних сил та економіки.