Зеленский объяснил, к каким последствиям приведет прекращение поставок помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада не следует экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Давосе.

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По словам Зеленского, прекращение поставок военной помощи, поддержки Украины в войне сначала приведет к проигрышу государства. Однако после этого в Европе начнется глобальный кризис. Россия без поддержки США захватит Украину и начнет войну с НАТО. Как указывает Зеленский, именно этого желает российский диктатор Владимир Путин.

"Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией. Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет", — отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что все граждане мобилизационного возраста должны быть в стране. По его словам, пока нельзя просто дышать воздухом, ведь идет война.

Добавим, на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Ранее мы писали, что заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий на экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина не будет проводить переговоры с Россией ни в одном формате, пока у власти будет Владимир Путин. Поэтому россиянам нужно сменить власть, или же это придется сделать нам.