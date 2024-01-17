Зеленский объяснил, к каким последствиям приведет прекращение поставок помощи для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада не следует экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Давосе.
Что произойдет, если Запад перестанет оказывать помощь Украине
По словам Зеленского, прекращение поставок военной помощи, поддержки Украины в войне сначала приведет к проигрышу государства. Однако после этого в Европе начнется глобальный кризис. Россия без поддержки США захватит Украину и начнет войну с НАТО. Как указывает Зеленский, именно этого желает российский диктатор Владимир Путин.
"Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией. Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет", — отметил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что все граждане мобилизационного возраста должны быть в стране. По его словам, пока нельзя просто дышать воздухом, ведь идет война.
Добавим, на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.
Ранее мы писали, что заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий на экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина не будет проводить переговоры с Россией ни в одном формате, пока у власти будет Владимир Путин. Поэтому россиянам нужно сменить власть, или же это придется сделать нам.
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