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Зеленський пояснив, які наслідки матиме припинення постачання допомоги для України

17 січня 2024 17:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський пояснив, які наслідки матиме припинення постачання допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країнам Заходу не варто експериментувати з постачанням допомоги для України. Якщо наша держава програє війну, то почнеться велика криза у Європі і війна між Північноатлантичним альянсом та Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Давосі.

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За словами Зеленського, припинення постачань військової допомоги, підтримки України у війни спочатку призведе до програшу держави. Однак після цього у Європі розпочнеться глобальна криза. Росія без підтримки США захопить Україну і почне війну з НАТО. Як зазначає Зеленський, саме цього хоче російський диктатор Володимир Путін.

"Щойно вони нас захоплять, повірте мені, це буде війна НАТО з Російською Федерацією. Я вважаю, чесно кажучи, що Путін реально цього хоче", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що всі громадяни мобілізаційного віку повинні бути в країні. За його словами, наразі не можна просто дихати повітрям, адже триває війна.

Додамо, на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Раніше ми писали, що заступник міністра закордонних справ Микола Точицький на економічному форумі в Давосі заявив, що Україна не буде проводити переговори з Росією у жодному форматі, доки при владі буде Володимир Путін. Тому росіянам потрібно змінити владу, або ж це доведеться зробити нам.

Володимир Зеленський
війна
НАТО
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Давос
давос2024

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