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Зеленский показал, как медики спасают жизнь украинцев и военных на фронте

26 января 2024 15:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал, как медики спасают жизнь украинцев и военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские медики в самых сложных условиях делают все, чтобы спасти людей и военных на фронте. Он поблагодарил каждого, кто работает "ради людей и Украины".

Подходящие фото он опубликовал в своем Telegram.

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Как медики спасают жизнь украинцев

"Наши медики в сверхсложных условиях и при любых обстоятельствах делают все, чтобы спасти жизнь. Оказывают всю необходимую помощь, восстанавливают, заботятся о пострадавших. Мы держимся крепко благодаря тем, кто выкладывается на полную ежедневно. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради людей и Украины!" — подчеркнул Президент.

На кадрах можно увидеть, как военные медики спасают наших воинов во время ранений и как обычные врачи оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим от ракетных ударов РФ в мирных городах Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. В своем поздравлении он напомнил строчки, которые 105 лет назад были провозглашены на Софийской площади.

Владимир Зеленский
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военная подготовка

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