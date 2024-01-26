Зеленский показал, как медики спасают жизнь украинцев и военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские медики в самых сложных условиях делают все, чтобы спасти людей и военных на фронте. Он поблагодарил каждого, кто работает "ради людей и Украины".
Подходящие фото он опубликовал в своем Telegram.
Как медики спасают жизнь украинцев
"Наши медики в сверхсложных условиях и при любых обстоятельствах делают все, чтобы спасти жизнь. Оказывают всю необходимую помощь, восстанавливают, заботятся о пострадавших. Мы держимся крепко благодаря тем, кто выкладывается на полную ежедневно. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради людей и Украины!" — подчеркнул Президент.
На кадрах можно увидеть, как военные медики спасают наших воинов во время ранений и как обычные врачи оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим от ракетных ударов РФ в мирных городах Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. В своем поздравлении он напомнил строчки, которые 105 лет назад были провозглашены на Софийской площади.
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