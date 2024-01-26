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Зеленський показав, як медики рятують життя українців та військових та фронті

26 січня 2024 15:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський показав, як медики рятують життя українців та військових та фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський показав, як українські медики в найскладніших умовах роблять все, аби врятувати людей та військових на фронті. Він подякував кожному, хто працює "заради людей та України". 

Відповідні фото він опублікував у своєму Telegram.

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Як медики рятують життя українців

"Наші медики в надскладних умовах і за будь-яких обставин роблять усе, щоб врятувати життя. Надають усю необхідну допомогу, відновлюють, дбають про тих, хто постраждав. Ми тримаємось міцно завдяки тим, хто викладається на повну щодня. Дякую кожному й кожній, хто працює заради людей та України!" — наголосив Президент.

На кадрах можна побачити, як військові медики рятують наших воїнів під час поранень та як звичайні лікарі надають першу медичну допомогу постраждалим від ракетних ударів РФ в мирних містах України. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. У своєму привітанні він нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софійській площі.

Володимир Зеленський
медики
порятунок
президент
люди
війна в Україні
військова підготовка

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