Зеленский показал щемящие душу кадры возвращения украинских пленных домой

Возвращение украинских военнопленных домой. Фото: скриншот

Украина вернула домой 207 украинских военнопленных сегодня, 31 января. Среди военных есть воины Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции и ГПСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях кадры возвращения украинцев на Родину.

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Возвращение украинских военнопленных

На видео мы видим, что вернувшихся из российского плена раздирают разные эмоции. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то молится на украинской земле, а кто-то сразу звонит своим родным и близким.

Мужчины от радости падают прямо на снег и плачут.

"Да, да, нас вернули. Меня поменяли. Я уже в Украине. Я живой", — сказал по телефону один из военнопленных с дрожью в голосе.

Они верят, но еще не до конца осознали, что вернулись домой. Они дружно накинули на плечи украинский флаг и начали обниматься друг с другом.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня Украина смогла освободить из российского плена 3035 своих военнослужащих.

Напомним, что Украина сегодня, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что из российского плена вернулись 207 бойцов ВСУ.

В то же время в Главном управлении разведки заявили, что украинских пленников, которые могли находиться на сбитом Ил-76, не было сегодня на обмене. Известно, что они находились в предыдущем списке обмена.