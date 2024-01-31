Зеленський показав кадри, що щемлять душу повернення українських полонених додому

Повернення українських військовополонених додому. Фото: скриншот

Україна повернула додому 207 українських військовополонених сьогодні, 31 січня. Серед військових є воїни Нацгвардії, ЗСУ, Нацполіції та ДПСУ.

Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах кадри повернення українців на Батьківщину.

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Повернення українських військовополонених

На відео ми бачимо, що тих, хто повернувся з російського полону, роздирають різні емоції. Хтось плаче, хтось сміється, хтось молиться на українській землі, а хтось одразу дзвонить своїм рідним та близьким.

Чоловіки від радості падають просто на сніг і плачуть.

"Так, так, нас повернули. Мене поміняли. Я вже в Україні. Я живий", — сказав телефоном один із військовополонених із тремтінням у голосі.

Вони вірять, але ще не до кінця зрозуміли, що повернулися додому. Вони дружно накинули на плечі український прапор та почали обійматися один з одним.

Варто зазначити, що станом на сьогоднішній полон Україна змогла звільнити з російського полону 3035 своїх військовослужбовців.

Нагадаємо, що Україна сьогодні, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що з російського полону повернулися 207 бійців ЗСУ.

Водночас у Головному управлінні розвідки заявили, що українських бранців, які могли перебувати на збитому Іл-76, не було сьогодні на обміні. Відомо, що вони перебували у попередньому списку обміну.