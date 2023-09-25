Зеленский показал поразительные кадры украинских защитников на передовой

Боец Вооруженных сил Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал новые кадры украинских защитников. При этом украинский лидер указал, что каждая новая неделя приближает Украину к победе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Новые кадры украинских защитников

"Каждая неделя придает Украине силы и возможности. А значит, каждая неделя делает ближе нашу победу", — сообщил Зеленский.

На указанных кадрах мы видим доблестных героев Украины на танке, в окопе, а также за управлением дронами. Также Президент показал, как боец ВСУ устанавливает флаг Украины на разрушенном здании.

Напомним, что во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером. На встрече присутствовали также представители ОП.

Также мы сообщали, что в ходе визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины.