Зеленський показав разючі кадри українських захисників на передовій
Президент України Володимир Зеленський виявив нові кадри українських захисників. При цьому український лідер зазначив, що кожен новий тиждень наближає Україну до перемоги.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Нові кадри українських захисників
"Кожен тиждень надає Україні сили і можливості. А отже, кожен тиждень робить ближчими нашу перемогу", — повідомив Зеленський.
На зазначених кадрах ми бачимо доблесних героїв України на танку, в окопі, а також за керуванням дронами. Також Президент показав, як боєць ЗСУ встановлює прапор України на зруйнованій будівлі.
Нагадаємо, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, вченим та політиком Генрі Кісінджером. На зустрічі були також присутні представники ВП.
Також ми повідомляли, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відновлення України.