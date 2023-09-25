Зеленський показав разючі кадри українських захисників на передовій

Боєць Збройних Сил України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський виявив нові кадри українських захисників. При цьому український лідер зазначив, що кожен новий тиждень наближає Україну до перемоги.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Нові кадри українських захисників

"Кожен тиждень надає Україні сили і можливості. А отже, кожен тиждень робить ближчими нашу перемогу", — повідомив Зеленський.

На зазначених кадрах ми бачимо доблесних героїв України на танку, в окопі, а також за керуванням дронами. Також Президент показав, як боєць ЗСУ встановлює прапор України на зруйнованій будівлі.

Нагадаємо, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, вченим та політиком Генрі Кісінджером. На зустрічі були також присутні представники ВП.

Також ми повідомляли, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відновлення України.