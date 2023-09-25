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Зеленський показав разючі кадри українських захисників на передовій

25 вересня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський показав разючі кадри українських захисників на передовій
Боєць Збройних Сил України. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський виявив нові кадри українських захисників. При цьому український лідер зазначив, що кожен новий тиждень наближає Україну до перемоги.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Кожен тиждень надає Україні сили і можливості. А отже, кожен тиждень робить ближчими нашу перемогу", — повідомив Зеленський.

На зазначених кадрах ми бачимо доблесних героїв України на танку, в окопі, а також за керуванням дронами. Також Президент показав, як боєць ЗСУ встановлює прапор України на зруйнованій будівлі.

Нагадаємо, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, вченим та політиком Генрі Кісінджером. На зустрічі були також присутні представники ВП.

Також ми повідомляли, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відновлення України.

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