Зеленский показал украинских воинов, которые защищают страну от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Президент Владимир Зеленский показал храбрых украинцев, защищающих страну от российских оккупантов. Бойцы ежедневно сражаются ради государства.

Фото глава государства опубликовал в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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По словам Зеленского, украинцы как никто другой в мире хотят, чтобы война закончилась, однако точно не путем уничтожения нашей нации, культуры и городов.

"Российская агрессия не оставляет нам другого выбора, кроме как бороться и защищать свои жизни. Спасибо каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства, кто помогает и работает ради Украины. Ради того, чтобы как можно быстрее мы выполнили свои задачи", — добавил глава государства.