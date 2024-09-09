Зеленський показав українських воїнів, які захищають країну від окупантів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський показав хоробрих українців, які захищають країну від російських окупантів. Бійці щодня борються заради держави.

Фото глава держави опублікував у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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За словами Зеленського, українці як ніхто інший у світі хочуть, щоб війна закінчилася, однак точно не шляхом знищення нашої нації, культури та міст.

"Російська агресія не залишає нам іншого вибору, окрім як боротися й захищати свої життя. Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає й працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми виконали свої завдання", — додав глава держави.