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Зеленский предупредил украинцев об угрозе возможных российских атак

31 января 2024 20:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский предупредил украинцев об угрозе возможных российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты, возможно, продолжат наносить удары по мирным городам этой зимой. По его словам, таким образом РФ будет пытаться "взломать нашу защиту".

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

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"Укрепляем наш воздушный щит. Еще нужно много пройти этой зимой, и российские террористические атаки еще будут, и россияне будут пытаться сломать нашу защиту. Осознаем угрозу. И благодарим каждого, кто защищает государство, кто ежедневно и ежедневно на боевых дежурствах. Украинские Воздушные силы, все наши зенитчики, мобильные огневые группы, каждый расчет ПВО и каждый воин в Силах обороны", — подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил всех, кто работает ради Украины и помогает украинцам в борьбе против РФ.

"Успешная защита государства — это всегда общее дело. И украинцы умеют преодолевать сложности. Все преодолеем, как уже многое преодолели. Благодаря осознанию общих интересов — государственных интересов", — заверил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Владимир Зеленский
Офис президента
ПВО
война в Украине
Россия

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