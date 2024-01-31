Зеленський попередив українців про загрозу можливих російських атак

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти, можливо, продовжать завдавати ударів по мирних містах цієї зими. За його словами, таким чином РФ намагатиметься "зламати наш захист".

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

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"Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у Силах оборони", — наголосив глава держави.

Також він подякував всім, хто працює заради України та допомагає українцям у боротьбі проти РФ.

"Успішний захист держави — це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів — державних інтересів", — запевнив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.