Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский прибыл в Сенат США, где выступит с речью arrow

Зеленский прибыл в Сенат США, где выступит с речью

12 декабря 2023 17:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский прибыл в Сенат США, где выступит с речью
Президент Украины Владимир Зеленский в Сенате США Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Сенат США. Там его встретили лидеры демократической и республиканской фракций в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте также:

Зеленский прибыл в Сенат США

Так, в Сенате США украинский лидер планирует провести встречу с американскими сенаторами.

Известно, что главной темой обсуждений станет новое финансирование помощи Украине, входящее в запрос президента Джо Байдена более чем на 100 млрд дол.

В то же время Президент Украины встречается с лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом за закрытыми дверями.

Кроме того, Зеленский проведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где ключевой темой будет помощь Украине.

Напомним, что вчера, 11 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Лидер государства выразил свою надежду на помощь Украине от США.

Там он провел встречу с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Деятели обсудили сотрудничество по восстановлению украинской экономики, а также обменялись мнениями по использованию замороженных активов РФ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в украинском доме в Вашингтоне.

А во время выступления в Национальном университете обороны США Зеленского стоя аплодировал весь зал.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме