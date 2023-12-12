Зеленский прибыл в Сенат США, где выступит с речью

Президент Украины Владимир Зеленский в Сенате США Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Сенат США. Там его встретили лидеры демократической и республиканской фракций в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Так, в Сенате США украинский лидер планирует провести встречу с американскими сенаторами.

Известно, что главной темой обсуждений станет новое финансирование помощи Украине, входящее в запрос президента Джо Байдена более чем на 100 млрд дол.

В то же время Президент Украины встречается с лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом за закрытыми дверями.

Кроме того, Зеленский проведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где ключевой темой будет помощь Украине.

Напомним, что вчера, 11 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Лидер государства выразил свою надежду на помощь Украине от США.

Там он провел встречу с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Деятели обсудили сотрудничество по восстановлению украинской экономики, а также обменялись мнениями по использованию замороженных активов РФ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с руководителями американских оборонных компаний. Это произошло в украинском доме в Вашингтоне.

А во время выступления в Национальном университете обороны США Зеленского стоя аплодировал весь зал.