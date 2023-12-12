Зеленський прибув до Сенату США, де виступить з промовою

Президент України Володимир Зеленський у Сенаті США. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня прибув до Сенату США. Там його зустріли лідери демократичної та республіканської фракцій у сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Так, у Сенаті США український лідер планує провести зустріч з американськими сенаторами.

Відомо, що головною темою обговорень стане нове фінансування допомоги Україні, що входить у запит президента Джо Байдена на понад 100 млрд дол.

Водночас Президент України зустрічається із лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом за закритими дверима.

Крім того, Зеленський проведе переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де ключовою темою також буде допомога Україні.

Нагадаємо, що вчора, 11 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Він виступив перед представниками Національного університету оборони. Лідер держави висловив свої сподівання на допомогу Україні від США.

Там він провів зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Діячі обговорили співпрацю щодо відбудови української економіки, а також обмінялися думками щодо використання заморожених активів РФ.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з очільниками американських оборонних компаній. Це відбулося в Українському домі у Вашингтоні.

А під час виступу в Національному університеті оборони США Зеленського стоячи аплодувала вся зала.