Разрешение Запада на удары по России - Зеленский заявил об отсутствии консенсуса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинские партнеры не могут достичь консенсуса по поводу предоставления разрешений на удары западным оружием по объектам в России. В то же время, соответствующие обсуждения продолжаются.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

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"Пока нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма", — сказал президент.

По словам украинского лидера, тогда тоже не было консенсуса, поэтому важно найти ключ хотя бы в одну страну, после чего другие могут "подтянуться".

Он отметил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия.

Зеленский проводил встречи по этому вопросу с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мэлони и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если ситуация в стране будет позволять мне уехать в сентябре на Генассамблею, будем суммировать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом", — добавил он.