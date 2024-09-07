Дозвіл Заходу на удари по Росії — Зеленський заявив про відсутність консенсусу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Українські партнери не можуть досягнути консенсусу стосовно надання дозволів на удари західною зброєю по об'єктах в Росії. Водночас відповідні обговорення продовжують тривати.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

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"Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму", — сказав президент.

За словами українського лідера, тоді також не було консенсусу, тому важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, після чого інші можуть "підтягнутися".

Він зазначив, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї.

Зеленський проводив зустрічі щодо цього питання з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею, будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", — додав він.