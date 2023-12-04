Зеленский прокомментировал ночной массовый налет иранских БпЛА

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной массовый налет иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131. Также он поблагодарил войска противовоздушной обороны и военных летчиков.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

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"Только за минувшую ночь, во время очередного налета "шахедов", удалось уничтожить 18 дронов. Большинство. Большинство из уничтоженных — результат именно мобильных огневых групп. Так и должно быть. Я благодарен всем, кто тренирует воинов таких групп и кто работает для них, обеспечивая всем необходимым", — резюмирует президент.

По словам главы государства, высокая эффективность была показана в Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях. По этому случаю он поблагодарил военнослужащих противовоздушной обороны.

"Также отмечу воинов Воздушных сил: наших летчиков, инженеров, зенитчиков и подразделения ПВО Сухопутных войск. Ваша внимательность, воины и точность — это устойчивость всего нашего государства и наших городов", — не скрывает эмоций Президент Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия прервала преобладание Черноморского флота России в акватории Черного моря. В то же время первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на второй президентский срок. По ее словам, это "невозможно".