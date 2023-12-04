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Зеленський прокоментував нічний масовий наліт іранських БпЛА

4 грудня 2023 22:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прокоментував нічний масовий наліт іранських БпЛА
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний масовий наліт іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та Shahed-131. Також він подякував військам протиповітряної оборони та військовим льотчикам. 

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Тільки за минулу ніч, під час чергового нальоту "шахедів", вдалося знищити 18 дронів. Більшість. Більшість зі знищених — результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую всім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення всім необхідним", — резюмує президент.

За словами глави держави, високу ефективність продемонстрували в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. З цієї нагоди він подякував військовикам протиповітряної оборони.

"Також відзначу воїнів Повітряних сил: наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Ваша уважність, воїни, і влучність — це стійкість усієї нашої держави та наших міст", — не приховує емоцій Президент України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія перервала домінування Чорноморського флоту Росії в акваторії Чорного моря. Натомість перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, аби її чоловік обирався на другий президентський термін. За її словами, це "неможливо".

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