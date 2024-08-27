Уничтожение Крымского моста — Зеленский прокомментировал заявление ГУР

Зеленский прокомментировал заявление ГУР об уничтожении Крымского моста
27 августа 2024 19:38
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Главного управления разведки Минобороны относительно уничтожения Крымского моста. Накануне там отметили, что у страны есть соответствующие наработки.
Об этом президент сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.
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Глава государства говорит, что ГУР умеет удивить информационное пространство.
"Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно, нужно, чтобы сначала оно произошло, а потом сказать об этом", — добавил Зеленский.
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