Уничтожение Крымского моста — Зеленский прокомментировал заявление ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Главного управления разведки Минобороны относительно уничтожения Крымского моста. Накануне там отметили, что у страны есть соответствующие наработки.

Об этом президент сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Глава государства говорит, что ГУР умеет удивить информационное пространство.

"Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно, нужно, чтобы сначала оно произошло, а потом сказать об этом", — добавил Зеленский.