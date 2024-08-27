Знищення Кримського мосту — Зеленський прокоментував заяву ГУР

Зеленський прокоментував заяву ГУР про знищення Кримського мосту
27 серпня 2024 19:38
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Головного управління розвідки Міноборони щодо знищення Кримського мосту. Напередодні там наголосили, що країна має відповідні напрацювання.
Про це президент сказав на пресконференції на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.
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Глава держави каже, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір.
"Я думаю так: якщо ми хочемо, щоб щось сталось рано або пізно, треба, щоб спочатку воно сталось, а потім сказати про це", — додав Зеленський.
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