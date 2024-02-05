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Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию

5 февраля 2024 11:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

 

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 5 февраля, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Военное положение и общую мобилизацию предлагается продлить еще на 90 суток, то есть до 14 мая.

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Об этом говорится в карточках законопроектов 10456 и 10457 на сайте ВР.

Продление военного положения и мобилизации в Украине

Стоит добавить, что голосование Верховной Рады за продление военного положения и всеобщей мобилизации будет уже десятым с начала полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины.

Заметим, что уже на этой неделе в Верховной Раде может начаться рассмотрение нового законопроекта о мобилизации.

Как известно, 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и общая мобилизация. Новини.LIVE рассказали, кто подлежит военному призыву.

Также мы писали, что в Раде был представлен новый законопроект, в котором предлагается посылать гражданам Украины повестки через электронный кабинет.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
военное положение
мобилизация
законопроект
война в Украине

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