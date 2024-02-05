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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

5 лютого 2024 11:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і загальну мобілізацію пропонується продовжити ще на 90 діб, тобто до 14 травня.

Про це йдеться в картках законопроєктів 10456 та 10457 на сайті ВР.

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Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Варто додати, що голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде вже десятим з початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України.

Зауважимо, що вже цього тижня у Верховній Раді може розпочатися розгляд нового законопроєкту про мобілізацію.

Як відомо, 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Новини.LIVE розповіли, хто підлягає військовому призову.

Також ми писали, що до ВР було подано новий законопроєкт, в якому пропонується надсилати громадянам України повістки через електронний кабінет. 

Володимир Зеленський
Верховна Рада
воєнний стан
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні

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