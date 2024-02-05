Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і загальну мобілізацію пропонується продовжити ще на 90 діб, тобто до 14 травня.

Про це йдеться в картках законопроєктів 10456 та 10457 на сайті ВР.

Читайте також:

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Варто додати, що голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде вже десятим з початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України.

Зауважимо, що вже цього тижня у Верховній Раді може розпочатися розгляд нового законопроєкту про мобілізацію.

Як відомо, 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Новини.LIVE розповіли, хто підлягає військовому призову.

Також ми писали, що до ВР було подано новий законопроєкт, в якому пропонується надсилати громадянам України повістки через електронний кабінет.