Зеленский провел экстренный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Ситуация в Израиле

По его словам, премьер-министр рассказал о том, как действуют вооруженные силы Израиля и органы правопорядка.

"Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", — подчеркнул глава государства.

О чем еще говорили политики

Кроме того, Зеленский и Нетаньяху обсудили "влияние нападения на Израиль на безопасность в регионе и за его пределами".

Напомним, в Израиле из-за военных действий погибли два гражданина Украины. Пока их тела пытаются вернуть на родную землю.

Также мы писали о том, что в социальных сетях была идентифицирована женщина, которая стала жертвой похищения и жестокого обращения со стороны боевиков ХАМАС. Ею оказалась 30-летняя Шани Лук, имеющая гражданство Германии. Шани посещала музыкальный фестиваль в Израиле.