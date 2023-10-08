Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский провел экстренный разговор с премьером Израиля Нетаньяху arrow

Зеленский провел экстренный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

8 октября 2023 17:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский провел экстренный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Ситуация в Израиле

По его словам, премьер-министр рассказал о том, как действуют вооруженные силы Израиля и органы правопорядка.

"Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", — подчеркнул глава государства.

О чем еще говорили политики

Кроме того, Зеленский и Нетаньяху обсудили "влияние нападения на Израиль на безопасность в регионе и за его пределами".

Напомним, в Израиле из-за военных действий погибли два гражданина Украины. Пока их тела пытаются вернуть на родную землю.

Также мы писали о том, что в социальных сетях была идентифицирована женщина, которая стала жертвой похищения и жестокого обращения со стороны боевиков ХАМАС. Ею оказалась 30-летняя Шани Лук, имеющая гражданство Германии. Шани посещала музыкальный фестиваль в Израиле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз