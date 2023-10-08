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Зеленський провів екстрену розмову з прем'єром Ізраїля Нетаньягу

8 жовтня 2023 17:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів екстрену розмову з прем'єром Ізраїля Нетаньягу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За його словами, прем'єр-міністр розповів про те, як діють збройні сили Ізраїля та органи правопорядку.

"Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", — наголосив глава держави.

Про що ще говорили політики

Крім того, Зеленський та Нетаньягу обговорили "вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами".

Нагадаємо, в Ізраїлі через військові дії загинуло двоє громадян України. Наразі їх тіла намагаються повернути на рідну землю.

Також ми писали про те, що у соціальних мережах було ідентифіковано жінку, яка стала жертвою викрадення та жорстокого поводження з боку бойовиків ХАМАС. Нею виявилася 30-річна Шані Лук, яка має громадянство Німеччини. Шані відвідувала музичний фестиваль в Ізраїлі.

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