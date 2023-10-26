Зеленский провел Ставку главнокомандующего — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем присутствовали все важнейшие командующие нашего государства.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Участники заседания Ставки

"Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады относительно своих направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор на важнейшие темы", — отметил глава государства.

Кто докладывал во время встречи

Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Министра обороны Украины Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

О чем говорили

"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", — добавил Президент.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский выступил на шестом немецко-украинском экономическом форуме. Он заявил, что нужно запустить поток оборудования Германии в Украине.