Зеленський провів Ставку головнокомандувача — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому були присутні всі найважливіші командувачі нашої держави.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Учасники засідання Ставки

"Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", — зауважив глава держави.

Хто доповідав під час зустрічі

Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Міністра оборони України Рустема Умєрова, начальника ГУР Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Про що говорили

"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК. Узгодили позиції. Рухаємося далі", — додав Президент.

Скриншот допису з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський виступив на шостому німецько-українському економічному форумі. Він заявив, що потрібно запустити потік обладнання Німеччини в Україну.