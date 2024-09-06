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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном накануне встречи в формате "Рамштайн"

6 сентября 2024 00:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зеленский провел разговор с Макроном накануне Рамштайна
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В четверг вечером, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это произошло накануне новой встречи в формате "Рамштайн", которая пройдет сегодня, 6 сентября.

Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

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"Продолжительный и содержательный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Поздравил его с назначением нового Премьер-министра Мишеля Барнье. Президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и общинам", — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что накануне заседания контактной группы в формате Рамштайн он вместе с Макроном обсудил продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения.

Президент Украины еще раз подчеркнул, что нашей стране нужно разрешение партнеров бить по российским аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет.

"Поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе", — отметил Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства проинформировал французского коллегу об основных потребностях Украины. В частности, речь шла о средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

"Договорились о последующих контактах, в частности по реализации как нашего двустороннего соглашения о безопасности, так и совместного механизма Ukraine Security Compact. Украина ценит поддержку со стороны Франции в защите жизней наших людей и надеется на дальнейшее взаимодействие, которое заставит ответить страну-террориста за ее преступления" , — резюмировал президент.

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