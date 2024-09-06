Зеленський провів розмову з Макроном напередодні Рамштайну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

У четвер ввечері, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Це відбулось напередодні нової зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде сьогодні, 6 вересня.

Про це голова української держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Тривала й змістовна телефонна розмова з Еммануелем Макроном. Привітав його з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє. Президент Франції висловив співчуття у зв’язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах", — йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів, що напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" він разом з Макроном обговорив продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння.

Президент України вкотре наголосив, що нашій країні потрібен дозвіл партнерів бити по російських аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет.

"Тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні", — зазначив Зеленський.

Крім того, голова української держави поінформував французького колегу про основні потреби України. Зокрема, мова йшла про засоби ППО, РЕБ, бронетехніку та артилерію.

"Домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як нашої двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Compact. Україна цінує підтримку з боку Франції в захисті життів наших людей і сподівається на подальшу взаємодію, яка змусить відповісти країну-терориста за її злочини", — резюмував президент.