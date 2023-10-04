Зеленский провел важное совещание в Харьковской области: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский провел важное совещание на Харьковщине. Президент заслушал потребности украинских воинов и сделал соответствующее распоряжение об их удовлетворении.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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"Обсудили потребности, о которых услышал вчера от воинов в Харьковской области. Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается", — сообщил глава государства.

Также Зеленский заслушал отчеты разведок и текущие результаты деятельности украинской контрразведки — СБУ. Кроме того, министр внутренних дел отчитывался о ликвидации последствий ночных обстрелов.

"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Он встретился с украинскими воинами на Купянском и Лиманском направлениях.

Напомним, во вторник, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады, воюющие на Купянско-Лиманском направлении и обсудил с ними ситуацию на фронте. Кроме того, украинский лидер провел совещания по подготовке к отопительному сезону на Харьковщине.