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Зеленський провів важливу нараду на Харківщині: про що говорили

4 жовтня 2023 15:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський провів важливу нараду на Харківщині: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Володимир Зеленський провів важливу нараду на Харківщині. Президент заслухав потреби українських воїні та зробив відповідня розпорядження щодо їх задоволення.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram. 

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"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується", — повідомив глава держави.

Також Зеленський заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності української контррозвідки —  СБУ. Крім того, міністр внутрішніх справ звітував щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Він зустрівся з українськими воїнами на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку, й обговорив з ними ситуацію на фронті. Окрім цього, український лідер провів наради щодо підготовки до опалювального сезону на Харківщині. 

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