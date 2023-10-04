Зеленський провів важливу нараду на Харківщині: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський провів важливу нараду на Харківщині. Президент заслухав потреби українських воїні та зробив відповідня розпорядження щодо їх задоволення.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується", — повідомив глава держави.

Також Зеленський заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності української контррозвідки — СБУ. Крім того, міністр внутрішніх справ звітував щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Він зустрівся з українськими воїнами на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку, й обговорив з ними ситуацію на фронті. Окрім цього, український лідер провів наради щодо підготовки до опалювального сезону на Харківщині.