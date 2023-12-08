Зеленский провел заседание Ставки и отметил украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего сегодня, 8 декабря. Также он отметил военных, которые защищали украинское небо во время вражеского ракетного удара РФ.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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О ситуации на фронте

На заседании Ставки главком, командующие по направлениям рассказали о ситуации на направлениях фронта, а именно на Купянском, Лиманском, донецких и южных.

"Я благодарю всех солдат и командиров за стойкость, отвагу. Задача нашего государства — и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, — проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины — наша возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, проявивших себя больше всего — и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас Украина активно работает с партнерами по усилению ПВО.

Разговор с премьер-министром Эстонии

Также Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Они обсудили сохранение поддержки Украины от партнеров и конкретные вещи, необходимые для нашей страны, чтобы иметь нужные результаты.

"Я благодарен за понимание и помощь. Конечно, обсудили и вопросы единства Евросоюза — прежде всего в контексте открытия переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Украина выполняет все обязательства. Мы уже неоднократно это доказывали", — добавил он.

Принятие законов Верховной Радой

Кроме того, сегодня, 8 декабря, в ВР приняли необходимые законы, которые отвечают рекомендациям Европейской комиссии по сферам антикоррупции и правам нацменьшинств.

"Учтены выводы Венецианской комиссии — конкретно относительно национальных сообществ. Ожидаем, что усилия Украины будут оценены по достоинству лидерами Евросоюза и соответствующие европейские обещания Украине будут выполнены. У нас было семь рекомендаций — мы сделали все, чего от нас ждали на декабрь", — отметил глава страны.

Эвакуация граждан Украины из сектора Газа

Также Зеленский подчеркнул, что украинская разведка вместе с дипломатами продолжают эвакуировать украинцев из сектора Газа.

"Весь день сегодня продолжается вывод наших людей на безопасную территорию. Еще почти 40 граждан Украины в безопасности. Спасибо ГУР, спасибо нашим дипломатам, спасибо нашим друзьям в регионе", — отметил Президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна принять важные решения относительно того, что должно сделать наше государство в рамках подготовки начала переговоров с ЕС. Также в ВР должны принять решение по ожиданиям отношений Украины с кредиторами.