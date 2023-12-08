Зеленський провів засідання Ставки та відзначив українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача сьогодні, 8 грудня. Також він відзначив військових, які захищали українське небо під час ворожого ракетного удару РФ.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Про ситуацію на фронті

На засіданні Ставки головком, командувачі за напрямками розповіли про ситуацію на напрямках фронту, а саме на Куп'янському, Лиманському, донецьких та південних.

"Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави — і зараз, узимку, хоч би як це було складно, — проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України — нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше — і зараз, у боях і взимку, і цієї осені", — наголосив він.

За його словами, наразі Україна активно працює з партнерами над посиленням ППО.

Розмова з прем'єр-міністеркою Естонії

Також Зеленський розповів про розмову з премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Вони обговорили збереження підтримки України від партнерів та конкретні речі, які необхідні для нашої країни, аби мати потрібні результати.

"Я вдячний за розуміння й допомогу. Звичайно, обговорили й питання єдності Євросоюзу — передусім у контексті відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС. Україна виконує всі зобов’язання. Ми вже неодноразово це доводили", — додав він.

Ухвалення законів Верховною Радою

Крім того, сьогодні, 8 грудня, у ВР ухвалили потрібні закони, які відповідають рекомендаціям Європейської комісії щодо сфер антикорупції та прав нацменшин.

"Враховано висновки Венеційської комісії — конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані. У нас було сім рекомендацій — ми зробили все, чого від нас чекали на грудень", — зауважив глава держави.

Евакуація громадян України із сектора Гази

Також Зеленський наголосив, що українська розвідка разом з дипломатами продовжують евакуйовувати українців із сектора Гази.

"Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні", — зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховна Рада повинна ухвалити важливі рішення щодо того, що повинна зробити наша держава в межах підготовки початку перемовин з ЄС. Також у ВР мають прийняти рішення щодо очікувань відносин України з кредиторами.