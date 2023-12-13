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Зеленский резко прокомментировал идею уступить РФ территорию ради мира

13 декабря 2023 07:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский резко прокомментировал идею уступить РФ территорию ради мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея уступить территорию, чтобы наступил мир, является "абсолютным безумием". По его словам, вопрос не только в земле, но и в людях.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

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Отмечается, что глава государства удивился из-за мысли о том, что Украина может отдать свои территории РФ.

Отдать "в руки террористов"

Зеленский добавил, что не знает имена тех, кто конкретно об этом говорит, однако спросил их: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?"

"Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем. Вопрос ведь не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопрос в этих семьях, их детях", — подчеркнул он.

Визит Зеленского в США

Отметим, что во время встречи Байден сообщил о новом пакете военной помощи, который выделили Соединенные Штаты Украине. Его сумма составляет 200 млн долларов.

Также Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года нашей стране уже удалось освободить половину своих территорий, оккупированных Россией. Также украинский лидер рассказал, над чем Украина работает сейчас во время своего визита в США.

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