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Зеленський різко прокоментував ідею поступитися РФ територією заради миру

13 грудня 2023 07:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський різко прокоментував ідею поступитися РФ територією заради миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея поступитися територією, аби настав мир, є "абсолютним божевіллям". За його словами, питання не лише в землі, а й в людях.

Про це він сказав під час спільної пресконференції у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.

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Зазначається, що глава держави здивувався через думку про те, що Україна може віддати свої території РФ. 

Віддати "в руки терористів"

Зеленський додав, що не знає імена тих, хто конкретно про це говорить, проте запитав їх: "Чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів?"

"Це абсолютне божевілля. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, їх долях. Питання в цих сім'ях, їх дітях", — наголосив він. 

Візит Зеленського до США

Зазначимо, що під час зустрічі Байден повідомив про новий пакет військової допомоги, який Сполучені Штати виділили Україні. Його сума становить 200 млн доларів.

Також Володимир Зеленський заявив, що з лютого 2022 року нашій країні вже вдалося звільнити половину своїх територій, окупованих Росією. Також український лідер розповів над чим Україна працює зараз під час свого візиту до США. 

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