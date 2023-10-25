Зеленский рассказал детали об атаке РФ на Хмельницкую АЭС — последствия и что будет делать власть

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались атаковать Хмельницкую атомную электростанцию. В результате обстрела травмы получили 20 человек. Глава государства рассказал, что будет делать власть после атаки РФ.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Зеленский рассказал, что в Славуте Хмельницкой области продолжается фиксация всего ущерба от взрыва российских дронов минувшей ночью. Вражеские "шахеды" были сбиты, но много поврежденных домов.

"Наиболее вероятно, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на сейчас известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что этот удар в направлении АЭС — это очередное напоминание для всех украинских партнеров, насколько важно усиливать ПВО и опасно, когда РФ может обходить мировые санкции.

По словам Зеленского, многие компоненты и в ударных дронах, которые применяют российские оккупанты, и в ракетах — происхождением из других стран. Президент Украины подчеркнул, что действенность санкций против России — это буквально защита от терроризма.

Что будет делать власть

Завтра, 26 октября, в графике Зеленского участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС.

"И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против России нуждаются в расширении и усилении. И каждый российский удар, а особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов, — это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно", — добавил глава государства.

Напомним, ночью с 24 на 25 октября россияне атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков вражеских БпЛА были повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что делает государство-террорист, несет смерть и хаос. Мишенью России является безопасность во всем свободном мире.