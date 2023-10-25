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Зеленський розповів деталі про атаку РФ на Хмельницьку АЕС — наслідки та що робитиме влада

25 жовтня 2023 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів деталі про атаку РФ на Хмельницьку АЕС — наслідки та що робитиме влада
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Внаслідок обстрілу травми отримали 20 людей. Глава держави розповів, що робитиме влада після атаки РФ.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Зеленський розповів, що у Славуті Хмельницької області триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. Ворожі "шахеди" були збиті, але багато пошкоджених будинків. 

"Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що цей удар у напрямку АЕС — це чергове нагадування для всіх українських партнерів, наскільки важливо посилювати ППО і наскільки небезпечно, коли РФ може обходити світові санкції.

За словами Зеленського, багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські окупанти, і в ракетах — походженням з інших країн. Президент України наголосив, що дієвість санкцій проти Росії — це буквально захист від тероризму.

Що робитиме влада

Завтра, 26 жовтня, в графіку Зеленського є участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС.

"І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення та посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних обʼєктів, — це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо", — додав глава держави.

Нагадаємо, вночі з 24 на 25 жовтня росіяни атакували Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА було пошкоджено житлові будинки та критична інфраструктура. 

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський заявив, що все, що робить держава-терорист, несе смерть та хаос. Мішенню Росії є безпека у всьому вільному світі.

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