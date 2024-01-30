Зеленский рассказал о шагах к приближению вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины уже есть сообщество из 32 государств, которые присоединились к декларации Группы семи относительно гарантий безопасности. В свою очередь, во время своего визита бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил планы по созданию новой международной рабочей группы, которая будет заниматься вопросом евроатлантической интеграции Украины.

Об этом он сказал во время обращения.

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"Приближение полноправного вступления нашего государства в НАТО — это неизменный приоритет. Постепенно его реализуем", — заверил Зеленский.

Производство украинского оружия

Кроме того, сегодня, 30 января, глава государства провел совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным, который рассказал о результатах работы по производству дронов и боеприпасов.

"Мы наращиваем производство. Очень важно — добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия. Отечественное производство дронов, снарядов, техники — это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила есть основой свободы", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский встретился с бывшим генеральным секретарем НАТО и основателем компании Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном сегодня, 30 января. В частности, глава государства поблагодарил его за внимание к вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.