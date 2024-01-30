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Зеленський розповів про кроки до наближення вступу України в НАТО

30 січня 2024 19:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів про кроки до наближення вступу України в НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має спільноту із 32 держав, які приєдналися до декларації Групи семи щодо безпекових гарантій. Своєю чергою під час свого візиту колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представив плани щодо створення нової міжнародної робочої групи, яка буде займатися питанням євроатлантичної інтеграції України.

Про це він сказав під час свого звернення. 

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"Наближення повноправного вступу нашої держави в НАТО — це незмінний пріоритет. Поступово його реалізуємо", — запевнив Зеленський.

Виробництво української зброї

Крім того, сьогодні, 30 січня, глава держави провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним, який розповів про результати роботи з виробництва дронів та боєприпасів. 

"Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо — додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки — це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", — наголосив він. 

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з колишнім генеральним секретарем НАТО та засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном сьогодні, 30 січня. Зокрема глава держави подякував йому за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський
НАТО
зброя
звернення
війна в Україні

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