Военные преступления России в Украине — Зеленский назвал количество задокументированных дел

Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции. Фото: ОП

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на данный момент Россия совершила не менее 137 тысяч военных преступлений. Украина призывает мир объединиться, чтобы приблизить ответственность РФ за все содеянное.



Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Объединенные ради справедливости".

Военные преступления России в Украине

Говоря о военных преступлениях России в Украине, Зеленский прежде всего напомнил о теракте в Еленовке, массовых убийствах жителей Мариуполя и Бучи, издевательства над украинцами в Ягодном.

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"Наверное, не существует страны, где не слышали бы о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за все это оккупант будет отвечать. Потому что справедливость не имеет границ. Ее одинаково стоит ценить везде — Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия", — подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул, что мир имеет множество конвенций, и более ста стран ратифицировали действующий Римский устав. В свою очередь, он вспомнил ситуацию с Путиным в Монголии, когда страна отказалась его арестовать.

Кроме того, он отметил, что через несколько месяцев в Бразилии должен состояться саммит "Группы двадцати". Украина слышала сигнал от властей Бразилии о планах пригласить российского диктатора. Если это произойдет, то это будет означать очередное игнорирование Римского устава.

Также Зеленский призвал международное сообщество объединиться ради справедливости, чтобы приближать ответственность государства-агрессорки и его политического и военного руководства.