Воєнні злочини Росії в Україні — Зеленський назвав кількість задокументованих справ

Володимир Зеленський виступає на пресконференції. Фото: ОП

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на зараз Росія скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів. Україна закликає світ об'єднатися, щоб наблизити відповідальність РФ за все скоєне.



Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Об’єднані заради справедливості".

Воєнні злочини Росії в Україні

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Говорячи про воєнні злочини Росії в Україні, Зеленський передусім нагадав про теракт в Оленівці, масові вбивства жителів Маріуполя та Бучі, знущання з українців у Ягідному.

"Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія", — наголосив президент.

Глава держави також наголосив, що світ має безліч конвенцій, і понад сто країн ратифікували Римський статут, який має працювати. Своєю чергою він пригадав ситуацію з Путіним в Монголії, коли країна відмовилась його заарештувати.

Крім того, він зауважив, що за кілька місяців у Бразилії має відбутися саміт "Групи двадцяти". Україна чула сигнал від влади Бразилії про плани запросити російського диктатора. Якщо так станеться, то це означатиме чергове ігнорування Римського статуту.

Також Зеленський закликав міжнародну спільноту об’єднатися заради справедливості, щоб наближати відповідальність держави-агресорки та її політичного і військового керівництва.