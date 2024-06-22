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Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев

22 июня 2024 14:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Обращение Зеленского в годовщину начала Второй мировой войны
Бойцы ВСУ на передовой. Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина способна изгнать со своей земли российскую армию. Она сделает абсолютно все, чтобы весь мир презирал идеологию российского президента Владимира Путина, и остальные тоталитарные проявления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июня.

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Обращение Зеленского в годовщину Второй мировой войны

По словам президента, за подвигами ВСУ наблюдает весь мир.

Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев - фото 1
Пограничник с дроном. Источник: ГПСУ
Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев - фото 2
Украинский ремонтник за работой. Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила

"Мы не допустим, чтобы на нашей земле остался оккупант. Мы выгоним российскую армию и сделаем все, чтобы мир презирал новый путинский нацизм, равно как и другие тоталитарные идеологии", — сказал он.

Глава государства поблагодарил бойцов за верную службу и за доблесть.

Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев - фото 3
Пограничник с ПЗРК Stinger. Источник: ГПСУ
Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев - фото 4
Танк Т-64 "Булат" ВСУ. Источник: 23ОМБр
Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев - фото 5
Боец ВСУ с беспилотником. Источник: 71 ЕЕБр

"Мы уже доказали, что можем побеждать. Мир видит, что мы способны это сделать. И мы должны закончить эту войну справедливо для Украины", — говорит президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский одобрил состав делегации, которая поедет на переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, возглавляемая вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Также глава государства уволил Василия Зварича с должности украинского посла в Польше, и назначил Ивана Довганича послом в Ираке.

Владимир Зеленский
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ВСУ
Украина
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