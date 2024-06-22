Обращение Зеленского в годовщину начала Второй мировой войны

Зеленский в годовщину Второй мировой показал фото бойцов, которые повторяют подвиг предыдущих героев
Украина способна изгнать со своей земли российскую армию. Она сделает абсолютно все, чтобы весь мир презирал идеологию российского президента Владимира Путина, и остальные тоталитарные проявления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июня.
Обращение Зеленского в годовщину Второй мировой войны
По словам президента, за подвигами ВСУ наблюдает весь мир.
"Мы не допустим, чтобы на нашей земле остался оккупант. Мы выгоним российскую армию и сделаем все, чтобы мир презирал новый путинский нацизм, равно как и другие тоталитарные идеологии", — сказал он.
Глава государства поблагодарил бойцов за верную службу и за доблесть.
"Мы уже доказали, что можем побеждать. Мир видит, что мы способны это сделать. И мы должны закончить эту войну справедливо для Украины", — говорит президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский одобрил состав делегации, которая поедет на переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, возглавляемая вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Также глава государства уволил Василия Зварича с должности украинского посла в Польше, и назначил Ивана Довганича послом в Ираке.
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