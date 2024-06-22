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Зеленський в роковини Другої світової показав фото бійців, які повторюють подвиг героїв-попередників

22 червня 2024 14:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Звернення Зеленського у роковини початку Другої світової війни
Бійці ЗСУ на передовій. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна здатна вигнати зі своєї землі російську армію. Вона зробить абсолютно все, щоб увесь світ зневажав ідеологію російського президента Володимира Путіна та решту тоталітарних проявів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 червня.

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За словами президента, за подвигами ЗСУ спостерігає увесь світ.

Зеленський в роковини Другої світової показав фото бійців, які повторюють подвиг попередніх героїв - фото 1
Прикордонник з дроном. Джерело: ДПСУ
Зеленський в роковини Другої світової показав фото бійців, які повторюють подвиг попередніх героїв - фото 2
Український ремонтник за роботою. Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила

"Ми не допустимо, щоб на нашій землі залишився окупант. Ми виженемо російську армію та зробимо все, щоб світ зневажав новий путінський нацизм, так само як і інші тоталітарні ідеології", — сказав він.

Глава держави подякував бійцям за вірну службу та за доблесть.

Зеленський в роковини Другої світової показав фото бійців, які повторюють подвиг попередніх героїв - фото 3
Прикордонник з ПЗРК Stinger. Джерело: ДПСУ
Зеленський в роковини Другої світової показав фото бійців, які повторюють подвиг попередніх героїв - фото 4
Танк Т-64 "Булат" ЗСУ. Джерело: 23ОМБр
Зеленський в роковини Другої світової показав фото бійців, які повторюють подвиг попередніх героїв - фото 5
Боєць ЗСУ з безпілотником. Джерело: 71 ОЄБр

"Ми вже довели, що можемо перемагати. Світ бачить, що ми здатні це зробити. І ми маємо закінчити цю війну справедливо для України", — каже президент. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський схвалив склад делегації, яка поїде на перемовини про вступ України до Європейського Союзу, очолювана віцепрем’єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. 

Також глава держави звільнив Василя Зварича з посади українського посла в Польщі, та призначив Івана Довганича послом в Іраку.

Володимир Зеленський
володимир путін
ЗСУ
Україна
фото
війна в Україні

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