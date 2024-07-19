Вражеский удар по Николаеву 19 июля — есть погибшие

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офис Президента

Враг атаковал жилой сектор в Николаеве – россияне попали в детскую площадку. Пока известно о пяти раненых и трех погибших, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 19 июля.

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Враг нанес ракетный удар по Николаеву. Известно о попадании в детскую площадку, которая находилась недалеко от жилого дома.

Разрушенный дом в Николаеве. Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела были ранены пять человек. Трое граждан погибли, в том числе ребенок.

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Пострадавшие в результате удара по Николаеву. Фото: ГСЧС

"Мои соболезнования родным и близким. Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", — написал глава государства.

Напомним, российская армия нанесла удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Также российские захватчики атаковали Одесскую баллистику. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.